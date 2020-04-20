ПСБ начинает прием заявок на ипотеку по ставке 6%

С 20 апреля ПСБ начал выдавать кредиты на покупку жилья в новостройках в рамках новой госпрограммы поддержки граждан и стройкомплекса.

В дополнение к госсубсидиям ПСБ снизил ставку по программе до 6% годовых.

Отмечается также, что оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

Госпрограмму по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% озвучил президент Владимир Путин на прошлой неделе.

В ПСБ можно подать заявку на ипотеку до 8 млн рублей — подразумевается приобретение недвижимости на первичном рынке в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, в других регионах — до 3 млн рублей.

Первоначальный взнос — 20%.

Эта мера запущена вовремя, и важно оперативно приступить к ее реализации, считает руководитель розничного блока ПСБ Сергей Малышев.

«Мы, со своей стороны, готовы сделать дополнительные шаги – и выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусмотрено госпрограммой», — подчеркнул он.