Bloomberg: у россиян вырос спрос на наличные после обращений Путина

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Россияне с начала марта сняли с карт наличные общим объемом примерно в 1 трлн рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что в апреле банкоматы и банки выдали 326,9 млрд рублей, а в марте — 700,9 млрд рублей. Так, россияне получили всего наличными 1,026 трлн рублей.

По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, граждане боялись, что во время карантина банки и банкоматы будут закрыты.

«Они снимали деньги по той же причине, что некоторые запасались едой», — добавил он.

Уточняется, что всплески спроса на наличные совпадают с обращениями к гражданам президента России Владимира Путина, который сообщал о мерах по борьбе с коронавирусом.

По данным агентства, вспышка снятия денег произошла после того, как Путин объявил о налоге в 13% для вкладов свыше 1 млн рублей. Еще один всплеск был зафиксирован после того, как глава государства заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.