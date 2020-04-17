ВТБ начал трансформацию девелоперских активов в ПИФы

Банк ВТБ сообщил в пятницу о решении трансформировать девелоперские активы Галс Девелопмент в паевые инвестиционные фонды под управлением «ВТБ – Капитал Управление активами». При этом компания продолжает работать на рынке, сохранив бренд и команду.

Это делается с целью оптимизации управления девелоперскими проектами и расширения бизнеса в данном сегменте.

Первоначально трансформация затронет активы «Галс–Девелопмент»: гостиничные объекты могут оказаться в ЗПИФ «Долгосрочные инвестиции», а жилые и торговые комплексы (Sky-Light, ЦДМ, Искра-Парк, Сады Пекина и пр.) — в новом ЗПИФ «Девелоперские активы», создание которого планируется в самое ближайшее время, под управлением «ВТБ – Капитал Управление активами».

Передачу активов из компании в фонды планируется завершить до конца года.

Продавая паи как юридическим, так и физическим лицам, группа компаний под брендом «ГАЛС» продолжит в новом качестве реализацию текущих проектов и расширение портфеля перспективных площадок в составе ЗПИФ «Девелоперские активы».

Переосмысление девелоперского бизнеса проходит в рамках стратегии банка ВТБ по выходу из непрофильных активов. Исходя из результатов банк будет изучать вопрос о запуске аналогичного механизма также и в отношении других девелоперских компаний группы ВТБ.