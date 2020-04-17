Путин анонсировал новую программу льготной ипотеки

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Президент России Владимир Путин предложил новую льготную ипотечную программу, сообщает РИА «Новости».

Россияне смогут взять ипотеку по ставке 6,5% годовых. Программа распространяется на новое жилье комфорт-класса, стоимость которого не превышает 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах — 3 млн рублей.

Оформить ипотечный кредит по новым условиям можно до 1 ноября 2020 года. Президент уточнил, что ставка 6,5% сохранится на весь период выплаты ипотеки.

По словам Путина, государство потратит на этот проект около 6,5 млрд рублей.

Сбербанк и ВТБ уже поддержали инициативу правительства. Они готовы принять участие в проекте, как только будут утверждены все условия.

Ранее Путин поручил ЦБ разработать меры по снижению стоимости ипотеки.