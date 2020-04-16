Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
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Президент России Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что это поддержит и граждан, и строительную отрасль. По мнению Путина, программу стоит запустить как можно скорее.
Путин пояснил, что данная программа позволит взять ипотеку по ставке 6,5% на весь срок выплаты кредита. Эти условия распространятся на приобретение жилья комфорт-класса, цена которого — ниже 3 млн руб. в регионах, а также ниже 8 млн руб. — в столице и Санкт-Петербурге.
Более дорогое жилье будет субсидироваться государством.
Путин поручил кабмину активировать программу как можно скорее.