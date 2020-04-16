Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче «нулевых» кредитов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам министра, от предпринимателей поступали многочисленные жалобы на отказы в беспроцентных займах. Решетников в роли тайного покупателя позвонил в два крупнейших российских банка. В одном из них оператор горячей линии заявил, что соответствующий указ еще не вступил в силу. В другом пообещали выдать кредит, но не раньше мая.

Глава ведомства подчеркнул, что в данный момент стабилизация экономики во многом зависит от того, насколько дисциплинированно будут выполняться решения правительства. Решетников обратил внимание руководства банков на результаты своей проверки.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Льготные кредиты стали доступны не только малым предприятиям, но и средним и крупным.