В РФ предложили увеличить стипендии студентам-волонтерам

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин заявил о необходимости ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RT со ссылкой на его письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Так, общественник предлагает уменьшить стоимость обучения до 25% для волонтеров, которые обучаются платно. При этом для студентов-бюджетников Семин считает нужным увеличить размер стипендии в два раза.

Кроме того, руководитель проекта «Профстажировки» выступил с предложением засчитывать волонтерскую деятельность студентов в качестве практики или стажировки.

По мнению Семина, введение данных мер позволит расширить деятельность такого рода среди студентов, а также «решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Запущен сайт, где на фоне COVID-19 можно записаться в волонтеры

— ВЦИОМ выяснил у россиян отношение к волонтерам в условиях пандемии