Путин поручил поддержать сервисы онлайн-доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов по доставке еды на период распространения коронавируса, в том числе с помощью субсидирования. Соответствующий пункт включен в перечень поручений президента, опубликованный в на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки», — говорится в документе.
Также Путин распорядился поддержать социально-ориентированные некоммерческие организации, которые проводят различные мероприятия по поддержке граждан в период распространения коронавируса.
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