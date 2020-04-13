Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице из-за пандемии

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, МРОТ нужно существенно повысить на год, а затем привести к такому размеру, который не стимулировал бы граждан сидеть без работы.

Он отметил, что ресурсов страны достаточно для исполнения этой задачи, несмотря на возросшую за последние месяцы финансовую нагрузку.

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина пособие по безработице подняли до уровня МРОТ.

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