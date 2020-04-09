В Счетной палате призвали адресно помочь всем отраслям экономики

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Аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что государству стоит оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что как только пострадавшими будут признаны все отрасли, понадобится разделить их и дифференцировать меры.

Его инициатива объясняется тем, что для некоторых отраслей не актуален эффект отложенного спроса, другие же не могут перейти на онлайн-формат. В пример он привел кафе, ателье и салоны красоты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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