Продавцы одежды просят Путина о включении в список пострадавших отраслей
Продавцы и производители товаров легкой промышленности обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о внесении в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо представителей отрасли главе государства.
Под письмом подписались свыше двух тысяч производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров, передает агентство. В своем обращении они просят добавить легкую промышленность и торговлю ее товарами в список пострадавших отраслей, которые не имеют возможности работать при режиме повышенной готовности из-за пандемии.
6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением в России коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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