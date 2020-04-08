Титов: 9 из 10 предпринимателей пострадали из-за ситуации с коронавирусом
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за кризисной ситуации в экономике на фоне распространения коронавируса пострадали не менее 90% предпринимателей, сообщает ТАСС.
«Нам поступает огромное количество обращений. По моим оценкам, не менее 90% предпринимателей задеты этим кризисом в той или иной степени, некоторые в стопроцентной степени», — сказал он.
Он также напомнил, что на днях направил президенту РФ Владимиру Путину пакет предложений по поддержке бизнеса на фоне нарастающего кризиса. В частности, он предложил обязать работодателей, отправляя сотрудников в неоплачиваемый отпуск, выплачивать им пособие в размере не менее одного МРОТ.
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