РБК подсчитал размер «финансовой подушки» России

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Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Банка России.

Данная сумма сложилась исходя из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств. В нее входят валютные средства Фонда национального благосостояния и валюта, которую Министерство финансов приобрело в начале 2020-го, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов.

Таким образом, все ликвидные активы российских властей составили на начало марта 17,7 трлн рублей (более 16% ВВП). «Финансовая подушка» в рублевом эквиваленте могла увеличиться за март еще минимум на 1,2 трлн рублей, отмечает издание.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке. По его мнению, тема коронавируса в большей степени отражается на экономике, так как она затрагивает сразу ряд отраслей: торговую, туристическую и транспортную.