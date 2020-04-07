Почти 30% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Почти 30% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).
ЦСР провел исследование, опросив около тысячи компаний в стране.
Согласно полученным данным, 30% организаций уже оформили сотрудникам отпуск без содержания и еще 22% организаций сделают это в ближайшее время.
Кроме того, 21% работодателей снизили зарплаты сотрудникам, еще 35% планируют предпринять такие же меры.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 3 по 30 апреля.
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