Названы самые невостребованные во время пандемии коронавируса профессии
В марте на фоне пандемии коронавируса в России снизился спрос на некоторые профессии. Их перечисляет РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервисов поиска работы Worki и HeadHunter.
В прошлом месяце было зафиксировано падение спроса на работников гостиничного и ресторанного бизнеса: поваров, официантов, администраторов, охранников и уборщиков. Кроме того, снизилось число вакансий медсестер, хотя размер средней зарплаты увеличился на 9%, гласят данные Worki.
По сведениям HeadHunter, среди самых невостребованных в марте профессий также стали event-менеджеры, офис-менеджеры, горничные, секретари и фитнес-тренера.
2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении режима выходных дней 30 апреля включительно с сохранением зарплат.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.
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