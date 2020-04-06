Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения каникул

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Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул, сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тыс. руб., для физлиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс.

Максимальный размер автокредита для получения кредитных каникул составит 600 тыс. руб.

Для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотеки — 1,5 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии.

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