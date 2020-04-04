Петербург получил более 3,5 млрд руб на борьбу с коронавирусом
Санкт-Петербург получил более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета для осуществления мер по борьбе с коронавирусом нового типа по итогам телефонного разговора губернатора Петербурга Адександра Беглова с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте городского правительства.
Из федерального бюджета Санкт-Петербургу было перечислено 3,533 млрд на увеличение числа коек, разворачиваемых в больницах для лечения пациентов с коронавирусом нового типа, говорится в сообщении. По заявлению Беглова, на данный момент в городе имеются 2 644 койки для приема больных с коронавирусом. Их число будет увеличено на 2 767 коек к 25 апреля.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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