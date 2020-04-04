Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

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Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Саудовская Аравия считает сланцевую нефть важным источником энергии, отмечается в заявлении. Подчеркивается, что целями королевства являются сокращение добычи нефти и баланс на нефтяном рынке, что соответствует интересам производителей сланцевой нефти.

Ранее президент России предположил, что Эр-Рияд пытается избавиться от добывающих сланцевую нефть конкурентов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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