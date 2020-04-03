Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что необходимый объем сокращения составляет 10 млн б/с.
При этом глава государства подчеркнул, что реализация сокращения нефтедобычи возможна только «по-партнерски».
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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