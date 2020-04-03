Трамп заявил о «прекращении перепалок» по нефти между Москвой и Эр-Риядом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/13032829/2020-04-01T222740Z_1739973606_RC2YVF9WFFWE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-3555.jpg">

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» по нефти. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил главный экономический советник президента Ларри Кудлоу.

Он отметил, что глава Белого дома накануне провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом.

По словам Кудлоу, Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд, таким образом, решили прекратить «заливать нефтью рынок», который «чрезвычайно затоварен».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

— Песков опроверг разговор Путина с саудовским принцем

— США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти