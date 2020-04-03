Три миллиона москвичей продолжают ходить на работу
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около трех миллионов москвичей продолжают ездить на работу в нерабочую неделю, пишет РИА «Новости».
«Мы видим достаточный баланс: у нас около трех миллионов человек находятся на рабочих местах», — сказал глава города.
Собянин уточнил, что это органы госвласти и коммунальный сектор, врачи, правоохранители и сотрудники системообразующих предприятий.
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