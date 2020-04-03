Три миллиона москвичей продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около трех миллионов москвичей продолжают ездить на работу в нерабочую неделю, пишет РИА «Новости».

«Мы видим достаточный баланс: у нас около трех миллионов человек находятся на рабочих местах», — сказал глава города.

Собянин уточнил, что это органы госвласти и коммунальный сектор, врачи, правоохранители и сотрудники системообразующих предприятий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Новые правила: как передвигаться по Москве

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

В Москве до 1 мая запретили посещение парков и зон отдыха