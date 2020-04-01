Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Как постановил Совет Евросоюза, ограничительные меры в отношении Белоруссии были продлены на один год, то есть до 28 февраля 2021 года.

Это решение помимо Украины поддержали Черногория, Албания, Северная Македония, Норвегия и не только.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Совет ЕС принял решение продлить на год запрет на ввоз оружия и полицейской спецтехники в Белоруссию, а также продлить ограничительные меры против четырех белорусских силовиков «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах».

Брюссель ввел первые визовые санкции против Белоруссии и ее главы Александра Лукашенко в 2002 году в связи с нарушением прав человека. В 2016 году в ЕС приняли решение об отмене некоторых санкций, например против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. На данный момент в силе остаются эмбарго на ввоз оружия и ограничения против четырех белорусских силовиков.

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