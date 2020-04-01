ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019

ВТБ Капитал Инвестиции стали победителями в двух номинациях премии Europe Banking Awards 2019.

Авторитетный британский журнал EMEA Finance является ее учредителем.

Так, ВТБ Капитал Брокер стал лучшим брокером в РФ, а ВТБ Капитал Инвестиции признана лучшей компаний, управляющей активами.

«Благодарим за высокую оценку нашей работы. Для нас абсолютный приоритет оставаться лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, при этом особенное внимание уделять надёжности наших сервисов и услуг», — говорит отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель Департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Клиентская база ВТБ Капитал Инвестиции только за 2019 год удвоилась и теперь составляет 715 тысяч человек.

Активы под управлением в начале этого года превысили 2 трлн руб. Средства физических лиц выросли более, чем вдвое, составив 922 млн руб., а юридических лиц — увеличились на 9%, до 1,1 трлн руб.

ВТБ по итогам прошлого года возглавил российский рынок по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами около половины средств, привлеченных всеми игроками рынка, а именно 49,5 млрд руб.

Также по итогам прошлого года ВТБ – Фонд Акций стал самым доходным (38%) среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб.

Потапов пообещал, что ВТБ и дальше будет совершенствовать свои продуктовые предложения, чтобы быть партнером клиентов в их сбережениях и инвестициях на всю жизнь.

«Мы расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность», — отметил он.