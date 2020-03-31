Госдума одобрила закон о налогообложении процентных доходов

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Государственная дума приняла закон о взимании налога с доходов от процентов по вкладам и ценным бумагам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Налог в 13% будет сниматься с процентов по вкладам, рассчитанным как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки, установленной Центробанком.

На данный момент ключевая ставка составляет 6,5%. Таким образом, налог будут снимать с суммы процентов, превышающей 60 тыс. руб.

Отмечается, что ежегодно российские кредитные организации 1 февраля будут предоставлять информацию о выплаченных вкладчикам процентах. Граждане обязаны уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря.

Согласно законопроекту, депозиты со ставкой менее 1% не будут облагаться НДФЛ.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог 13% на проценты по вкладам и ценным бумагам свыше 1 млн руб.