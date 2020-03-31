Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России. Он был опубликован в базе данных парламента.
Отмечается, что эти изменения предлагается внести в первую и вторую часть Налогового кодекса России, а также в отдельные законодательные акты страны.
Ранее во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. Данную меру предлагается ввести в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что лишь незначительный процент россиян имеют на вкладах более 1 млн рублей.
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