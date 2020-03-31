Рада приняла закон о продаже земли на Украине

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Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает «Страна.ua».

Одобрили закон 259 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектар в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектар в руки.

«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения», — отмечается в документе.

В Киеве периодически проходят массовые акции протеста. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине. Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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