Эксперт: около 40% московских ресторанов могут закрыться после пандемии коронавируса

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Президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий спрогнозировал, что примерно 40% столичных ресторанов могут уйти с рынка после окончания пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Левицкий пояснил, что сейчас большинство ресторанов приостанавливает деятельность на время объявленной нерабочей недели, имея долги перед арендодателями, сотрудниками и поставщиками.

При этом, по его мнению, в новой экономике нынешнее количество ресторанов будет не нужно, так как ожидается снижение спроса и платежеспособности населения.

Эксперт считает, что доставка готовых блюд из ресторанов также перестанет пользоваться популярностью.

«Я думаю, что люди будут ходить в магазины и закупаться гречкой, чтобы приготовить из нее 18 блюд», — заключил Левицкий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране. Деятельность большинства организаций в стране в настоящее время приостановлена или переведена на дистанционный формат. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом нового типа.