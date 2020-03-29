Эксперт: поправки в Конституцию во время пандемии защитят работников и малый бизнес

Фермер, предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил актуальность поправок в Конституцию на фоне ситуации с коронавирусом.

«Поправки в Конституцию — они не то что актуальны-неактуальны — сейчас они становятся особенно актуальными. И на первое место вышла поправка о качественном медицинском обслуживании, доступном каждому гражданину нашей необъятной Родины. Нужно это делать, внедрять и претворять в жизнь», — отметил он.

По словам фермера, пандемия выявила недостатки системы мирового здравоохранения, скорее всего уязвимости будут и в российской медицине. «И нужно будет поднимать здравоохранение и делать медпомощь доступной. Кроме того, в поправках вносится ряд гарантий — в первую очередь по минимальному фонду оплаты труда, это нужно закрепить в Конституции, потому что эта мера защитит работников», — подчеркнул Сирота.

Он отметил, что обращение президента России Владимира Путина к нации, которое было на прошлой неделе, — в нем был озвучен пакет мер эффективных и действенных.

«Это меры, которые касаются бизнеса, отсрочек по платежам кредитным — это особенно актуально для малого, среднего бизнеса, для всех пострадавших отраслей. Также очень актуально — явно будет сейчас много безработных, и что пособие по безработице подняли до минимального уровня оплаты труда и минимального прожиточного минимума. Без шика, но можно прожить, уже не смешная цифра, а цифра, на которую можно купить базовый набор продуктов питания. Это тоже очень хорошая мера, я надеюсь, что эта мера будет доведена до региональных прожиточных минимумов — они у нас везде разные — и мы получим хороший антикризисный пакет мер», — заявил сыровар.

Он также отметил, что ему очень понравилась фундаментальная вещь в выступлении президента — как представителю бизнеса. «Это снижение социальных [страховых] взносов. Это будет одним из самых хороших последствий, потому что это позволит снизить нагрузку на бизнес и создавать рабочие места уже после событий, которые сейчас происходят», — резюмировал фермер.