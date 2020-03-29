Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Глава государства распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых выплат на шесть месяцев для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии.

Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС).

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. В ходе обращения глава государства предложил дополнительные меры для стабилизация экономики в условиях пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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