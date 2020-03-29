Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице также составит один минимальный размер оплаты труда. Данные изменения вводятся до 31 декабря 2020 года на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране.

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