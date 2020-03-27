Минтруд назвал условия нерабочей недели для россиян

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Министерство труда и социальной защиты опубликовало разъяснения по поводу нерабочей недели, которая продлится с 30 марта до 3 апреля. Соответствующий документ имеется на сайте ведомства.

В нем говорится, что данные нерабочие дни не станут основанием для урезания зарплат, но и не будут оплачиваться по повышенному тарифу.

Кроме того, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не включаются в число дней отпуска и он на эти дни не продлевается.

Данные решения связаны с тем, что эта нерабочая неделя не является выходной или нерабочей праздничной.

При этом работники структур жизнеобеспечения, аптек, магазинов, банков и транспорта продолжат осуществлять деятельность в этот период. Также будут работать сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС.

До этого президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения, при этом 38 человек уже выздоровели.