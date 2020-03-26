ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходной неделе
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Центральный Банк России дал рекомендации кредитным организациям по работе на выходной неделе с 30 марта по 3 апреля. Данная информация опубликована на сайте регулятора.
Банкам рекомендуется работать в режиме новогодних праздничных дней, а информацией о новом графике поделиться на сайтах. При этом начисление заработных плат должно проводиться в обычном режиме.
Кроме того, кредитные организации должны обеспечить функционирование всех дистанционных услуг.
Регулятор оповестил также, что платежная система и кассовое обслуживание Банка России продолжает работу в штатном режиме.
Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.
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