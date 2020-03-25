Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей на ребенка ежемесячно.

Мера поддержи рассчитана на 2 месяца и касается детей до 3 лет.

«В ближайшие три месяца предлагаю выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей на ребенка», — заявил Путин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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