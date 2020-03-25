Песков: власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса из-за коронавируса.
Пескова спросили про возможное «распечатывание кубышки». Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что россиянам можно помочь деньгами из стабилизационного фонда — «кубышки».
«Здесь нужно оперировать профессиональными терминами. Государство намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом. При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна», — сказал Песков.
При этом он отметил, что «распечатать кубышку» — это не самоцель, а цель – оказать помощь.
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