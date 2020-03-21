США призывают Россию не использовать энергетику в политических целях
Соединенные Штаты призывают все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики в качестве политического инструмента, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке.
США выявили множественные случаи использования энергетики во враждебных целях со стороны России, отметил представитель Госдепа. При этом он отказался комментировать возможность введения санкций в отношении России за враждебные действия в энергетической сфере.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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