Правительство ввело отсрочку по страховым платежам для малого и среднего бизнеса
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Правительство ввело отсрочку по арендным взносам за государственное и муниципальное имущество и по страховым платежам для малого и среднего бизнеса, следует из опубликованного на сайте Кабмина документа.
Также временно отменяются все проверки, в том числе налоговые и таможенные.
Ранее Правительство России заявило, что поддержит экономику в условиях пандемии коронавируса.
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