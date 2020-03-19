Правительство ввело отсрочку по страховым платежам для малого и среднего бизнеса

Правительство ввело отсрочку по арендным взносам за государственное и муниципальное имущество и по страховым платежам для малого и среднего бизнеса, следует из опубликованного на сайте Кабмина документа.

Также временно отменяются все проверки, в том числе налоговые и таможенные.

Ранее Правительство России заявило, что поддержит экономику в условиях пандемии коронавируса.

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