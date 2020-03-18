Песков переадресовал вопрос о среднем классе правительству

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достаточную для достойной жизни сумму должно определить правительство, а не Кремль. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.

«Это вопрос скорее для правительства, мы не можем в Кремле определять эту сумму», — произнес Песков.

Он отметил, что данная сумма исчисляется исходя из ряда параметров.

Песков также напомнил, что в интервью Путин говорил о разнообразии методик расчета во всем мире. Кроме того, он назвал понятие достаточной для достойной жизни суммы относительным.