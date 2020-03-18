Силуанов сообщил о предстоящем дефиците бюджета на 2020 год

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет страны на 2020 год будет дефицитным, пишет ТАСС.

Силуанов отметил, что ситуация в экономике развивается не лучшим образом, и наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.

Министр попросил Казначейство контролировать трату средств на исполнение мер из послания Путина.

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