Силуанов сообщил о предстоящем дефиците бюджета на 2020 год
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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что бюджет страны на 2020 год будет дефицитным, пишет ТАСС.
Силуанов отметил, что ситуация в экономике развивается не лучшим образом, и наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Министр попросил Казначейство контролировать трату средств на исполнение мер из послания Путина.
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