Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

close
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре. Он считает, что нельзя необоснованно завышать цены в магазинах.

«Важно продолжить работу... по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты», — подчеркнул Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пустые полки: как россияне готовятся к карантину

Определены продуктовые запасы российских ТЦ

Российские торговые сети создают запасы продуктов