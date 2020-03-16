Разговоры о причастности «Роснефти» к срыву сделки по «Новомету» — целенаправленная провокация, заявили в НК

Комментируя статью «Королям здесь не место» в газете «Коммерсантъ» от 16 марта, «Роснефть» заявила, что не является стороной сделки, и поэтому не может комментировать ход переговоров между компанией «Новомет», ее текущими и потенциальными акционерами.

«Новомет» имеет право на общих основаниях участвовать в тендерных процедурах «Роснефти» на поставку оборудования, которые производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, отмечают в НК.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания не является субъектом внешнеполитической деятельности, при этом активно поддерживает конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми партнёрами на глобальном рынке, в том числе с компанией Saudi Aramco, с которой проводятся систематические консультации, обсуждаются и прорабатываются проекты, представляющие взаимный интерес.

Необоснованные выводы статьи о том, что «Роснефть», якобы, противодействовала сделке между акционерами компании «Новомет», не соответствуют действительности, являются целенаправленной дезинформацией и повлекут за собой юридические меры, требуемые для защиты репутации компании и обеспечения интересов ее акционеров, подчеркнули в НК.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что перспективы сделки изначально вызывали вопросы.

«Даже если бы стороны договорились между собой, сделка скорее всего не получила бы одобрения антимонопольной службы. Глава ведомства Игорь Артемьев неоднократно говорил, что из-за давления, оказываемого на нашу страну на внешнеполитической арене, Россия все неохотнее расстается с активами, которые могли бы быть отнесены к категории стратегических. Сделки по продаже таких активов иностранным инвесторам либо вовсе не получают одобрения антимонопольных и правительственных органов, либо разрешения выдаются на чрезмерно жестких условиях, фактически блокирующих потенциальное сотрудничество сторон», — говорит он.

«С аналогичными трудностями, кстати, уже столкнулась Schlumberger, пытавшаяся купить Eurasia Drilling Company, и Halliburton, также претендовавшая на долю «Роснано» в «Новомете». Примечательно, что «Роснано» уже третий год пытается продать свой пакет в «Новомете». Сначала как раз компании Halliburton. В итоге, после долгих споров и разбирательств, Halliburton попросту отозвала свою заявку. Кроме того, продукция, производимая Новометом на рынке не востребована и пакет, который пытается продать Роснано попросту никому не интересен», — резюмировал эксперт.

Комментируя нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов отметил, что Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в срыве сделки ОПЕК+ и обвале рынков.

«Причем целью американцев и саудитов было дестабилизировать внутриполитическую ситуацию накануне конституционного референдума в РФ. Саудовская Аравия никогда не была ни другом, ни торговым партнером России. Ни масштабные закупки зерна, ни развитие военно-технического сотрудничества, ни заявленные крупные саудовские инвестиции в российскую экономику — ничего этого так и не состоялось. Не исключено, что планируемая сделка с «Новометом» тоже была только для отвода глаз в период действия ОПЕК+», - подчеркнул эксперт.

«Думаю, вначале определенные игроки лоббировали сделку, потом провалили ее, и теперь стимулируют кампанию по поиску виноватого, выдвигая абсурдные тезисы и поддерживая их мощным пиаром. Однако следует понимать, что заключение сделки в нынешних условиях невозможно в силу геополитических причин, и виноват в этом отнюдь не российский бизнес, а так называемые саудовские «партнеры», которые намеренно работали на срыв договоренностей с Россией», - добавил эксперт.