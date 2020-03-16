Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Помимо предпринимателя, данного звания удостоен монтажник одного из филиалов компании «Мостотрест», которая стала основным субподрядчиком строительства Крымского моста, Николай Зайков.

Орденами и медалями также награжден ряд сотрудников «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других организаций, принимавших участие в строительстве моста. Некоторым присвоено почетное звание «Заслуженный строитель России».

Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Крымский полуостров с остальной территорией России. 23 декабря президент России открыл движение по железнодорожной части моста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ротенберг поблагодарил за Крымский мост Путина и Бога

— Путин рассказал строителями Крымского моста о ночном звонке бизнесмена Ротенберга