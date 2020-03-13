В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров из-за ограничения полетов в ЕС

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что введение Россией ограничений полетов в ЕС может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка из-за банкротств, передает ТАСС.

По ее словам, туризм уже находится в полном тупике.

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день», — сообщила Турина.

Она пояснила, что по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам.

«Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году», — сказал Тюрина.

Ранее стало известно, что Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса.

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