Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина об экономическом спаде в России в 2020 году
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Министр финансов России Антон Силуанов не согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который предупредил о возможном нулевом росте или спаде российской экономики в 2020 году из-за низких цен на нефть.
«Нет, у нас другие оценки», — сказал Силуанов.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, из-за чего резко увеличился курс доллара и евро к рублю.
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