Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина об экономическом спаде в России в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов не согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который предупредил о возможном нулевом росте или спаде российской экономики в 2020 году из-за низких цен на нефть.

«Нет, у нас другие оценки», — сказал Силуанов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, из-за чего резко увеличился курс доллара и евро к рублю.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На пороге кризиса: Кудрин предрек России нулевой рост

— В Кремле назвали слова Кудрина о росте бедности его собственной точкой зрения

— Экономист сделал двухлетний прогноз для курса рубля