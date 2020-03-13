Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний

Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — ответил Путин на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в госкомпаниях и получают деньги из бюджета.

При этом, по словам главы государства, это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Он также отметил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.