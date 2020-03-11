Упрощен порядок списания ипотеки для многодетных семей

Правительство России упростило списание долга в 450 тысяч по ипотеке для многодетных семей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на компенсацию получают семьи, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 родился или был усыновлен третий и последующий ребенок.

Также теперь помощь получат семьи, оформившие кредит на жилье по предварительному договору.

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