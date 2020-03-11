Путин заявил, что РФ спокойно и достойно пройдет турбулетный период

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ пройдет текущий турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли страны выйдут из ситуации окрепшими и готовыми к серьезной конкуренции, передает РИА «Новости».

«Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом», — сказал глава государства.

Ранее рекордное снижение цен на нефть привело к обвалу российской валюты. В понедельник, 9 марта, на международных торгах Forex доллар достиг в отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля.

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