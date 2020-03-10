ЦРПТ заявил о выполнении задач проекта по маркировке молочной продукции

Центр развития перспективных технологий рассказал во вторник о статусе пилотного проекта по маркировке готовой молочной продукции, стартовавшего 15 июля 2019 года.

ЦРПТ удалось выполнить большинство поставленных задач.

Так, в системе маркировки зарегистрировались 946 компаний. В ходе отработки различных методов нанесения цифровых кодов на продукцию протестированы: прямое нанесение, типографский способ и метод этикетирования. Была осуществлена полная цепочка прослеживания продукции от нанесения и верификации кода маркировки до продажи товара на кассе. Была апробирована выдача кодов маркировки иностранному производителю для ввоза на территорию России. Также был разработан объединённый веб-интерфейс.

«Мы благодарны участникам пилота за совместную работу на протяжении последних 7 месяцев. Тестирования, проводимые совместно с несколькими интеграторами и партнерами «Честного знака», помогли сформировать дальнейший план работы, направленный на улучшение текущих бизнес-процессов и подготовку отрасли к обязательной маркировке», - говорит генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

ЦРПТ также заявил о поддержке дорожной карты внедрения маркировки и компенсационных мер для молочной отрасли, предложенные Минпромторгом России.

Речь идет о дополнительном годе переходного периода для внедрения маркировки на небольших производствах и в фермерских хозяйствах, что учитывает их реальные возможности, и не ставит малый бизнес в невыгодное положение относительно крупных производителей.

Для оптового звена предлагается годовая отсрочка прослеживаемости после введения обязательной маркировки, затем вводится обязательный объемно-сортовой учет продукции, и переход на обязательное поэкземплярное прослеживание продукции станет обязательным еще через год.

Кроме того, предлагается выдавать льготные кредиты на приобретение оборудования для маркировки, а также исключить из маркировки единичные упаковки молочной продукции весом менее 30 граммов. Также предлагается бесплатно (за счет оператора ЦРПТ) маркировать продукцию стоимостью менее 30 рублей.

Для розничной сети может быть установлено годовое освобождение от штрафов за непредоставление сведений в систему маркировки. В результате чего магазины получают время на обновление кассовой техники и сканеров для считывания кодов маркировки.