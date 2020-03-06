Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
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Красноярский экономический форум перенесен из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Перенесли на неопределенный срок. Решение принято только что», — заявил начальник пресс-службы Максим Кудрявцев.
Мероприятие должно было проходить 19 и 20 марта 2020 года.
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