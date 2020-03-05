Около миллиона россиян получат выплаты к 75-летию Победы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около миллиона человек получат единовременные выплаты к 9 мая в 2020 году, цитирует РИА «Новости».

Он рассказал, что по 75 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы и бывшие малолетние узники концлагерей. Также по 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей.

Отмечается, что правительство выделит деньги 5 марта.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщиной Победы.

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