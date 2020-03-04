Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что компания обсуждает с властями США дополнительные меры по срыву строительства газопровода «Северный поток - 2», передает ТАСС.

«Игра пока не закончена. <...> Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — выступил Коболев в вашингтонском Атлантическом совете.

По его словам, санкции против «Северного потока - 2» необходимы для обеспечения энергетической безопасности Украины.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Бюджет предусматривает санкции против «Северного потока - 2» и компаний, участвующих в проекте. Из-за этого работы приостановила прокладывавшая трубы швейцарская компания Allseas. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компания самостоятельно достроит «Северный поток - 2». Уже завершено 93% газопровода. Российское министерство энергетики спрогнозировало запуск в конце 2020 года.

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